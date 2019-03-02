Diagne'den Terim'e mesaj: "Göreve hazırım!"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDiagne'den Terim'e mesaj: "Göreve hazırım!"
GeriFutbol Diagne'den Terim'e mesaj: "Göreve hazırım!"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fotomaç
02.03.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Diagne'den Terim'e mesaj: "Göreve hazırım!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diagne'den Terim'e mesaj: "Göreve hazırım!"

Sakatlığını atlatan Diagne, Erzurum maçında Fatih Terim’den forma istedi. Senegalli yıldız, “Göreve hazırım” mesajı verdi.

Galatasaray camiasının büyük beklentiler beslediği Mbaye Diagne, ligdeki kritik Erzurum deplasmanında forma istiyor.

Sakatlığı nedeniyle ligdeki Akhisar ile kupadaki Hatay maçlarını kaçıran Senegalli santrfor iyileşti. 27 yaşındaki golcü, teknik direktör Fatih Terim ile görüşerek oynayacak durumda olduğunu bildirdi.

Kendisine güven verdiği için hocasına teşekkür eden Senegalli santrfor, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve Erzurumspor maçında sahada olmak istiyorum. Tüm gücümle oynayabilirim" dedi.

İmparator'un kulüp doktorlarıyla bilgi alışverişi yaptıktan sonra Senegalli yıldız hakkındaki kararını maç günü vereceği öğrenildi.

1 GOL ATMIŞTI

Gol krallığında 21 golle zirvede yer alan Diagne, Erzurumspor'a karşı Kasımpaşa formasıyla ligin ilk yarısında oynamıştı. Diagne, 1-1 biten maçta mavi-beyazlılara gol atmıştı.

MİLLİ DAVET

Senegal Milli Takımı'na ilk kez Eylül 2018'de davet edilen Mbaye Diagne, bir kez daha çağrıldı. Senegal'in 22 Mart'ta Madagaskar ile evinde yapacağı Afrika Uluslar Kupası müsabakası için davet edilen 27 yaşındaki santrfor, bu bilgiyi sosyal medya hesabından büyük bir sevinçle açıkladı.

Eboue hayatının imzasını atıyor
Eboue hayatının imzasını atıyor!
Galatasaraydan sağ beke takviye Douglas..
Galatasaray'dan sağ beke takviye! Douglas..

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 139Bşb Erzurumspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,65
    24059kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Yüksek oyunda LuyindamaFutbol yorumcusu Uğur Meleke BB Erzurumspor - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Skandal! Kargayı öldürüp astılar...

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Maç öncesi dikkat çeken istatistikler..

Diagne'den Terim'e mesaj: "Göreve hazırım!"

Beşiktaş'ın yeni stoperi Ajax'tan