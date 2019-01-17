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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.01.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Diagne'den şok hareket! Rakibine...

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Diagne'den şok hareket! Rakibine...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

Kasımpaşa, deplasmanda aldığı bu beraberlik ile ikinci maç öncesi avantaj sağladı. 63. dakikada oyuna giren Ozan Tufan, 13 ay aradan sonra bir resmi maçta sahaya çıktı. Karşılaşma sonrası maçta çıkan olay maça damga vurdu.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 20 golle tamamlayan Diagne şok bir hareket yaptı. Hakem Suat Arslanboğa, maç sonrasında VAR ekranından yaptığı incelemenin ardından rakibine tükürdüğü için Mbaye Diagne'ye kırmızı kart gösterdi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

6’ncı dakikada sol çizgiden taç atışıyla başlayan Kasımpaşa atağında Pavelka’nın ara pasında ceza sahasının içinde topla buluşan Özgür topu arka direğe yükseltti. Burada topa yükselen Diagne’nin vuruşu gol oldu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonucunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
37’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topun başına geçen Campos kale ön direğine yükselttiği topa karambolda kimse dokunamadı.
45+2’nci dakikada Alanyaspor’un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada kaleciyi geçen topla buluşan Fernandes kaleye vurdu fakat son anda Youssef ayak koyarak topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlandı.
67’nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında hızla ceza sahası önüne kat eden Ozan Tufan sert vurdu fakat top az farkla auta gitti.
78’inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Villafanez’in ara pasıyla topla buluşan Baiano ceza sahasına koşu yapan Efecan’a geri pas verdi. Bu oyuncunun gelişine plase vuruşu direği yalayarak auta çıktı.
81’inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Popov’un sağ kanattan ceza sahası önüne yaptı ortaya yükselen Hassan’ın kafa vuruşu kaleci Haydar’da kaldı.
Karşılaşma 0-0’lık skorla golsüz sonlandı.
Maçın bitiminin ardından hakem Suat Arslanboğa, VAR sisteminden izledikten sonra yaşanan bir tartışma sırasında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Diagne’ye direkt kırmızı kart gösterdi.

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Metin (xx), İbrahım Bozbey (xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx)- N’Sakala (xxx), Merih (xxx), Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), Taha (xx)(Dk.63 Ozan Tufan xxx), Ceyhun (xxx), Campos (xx)(Dk.63 Efecan Karaca xxx), Fernandes (xxx), Villafanez (xxx)(Dk.79 Sural), Cisse (xxx)
KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xxx)- Popov (xxx), Youssef (xxx), Veysel Sarı (xxx), Özgür Çek (xxx), Sadiku (xxx) (Dk.90 Tarkan), Pavelka (xxxx), Eduok (xxx)(Dk.75 Heintz), Hajradinovic (xxx)(Dk.70 Sa xxx), Trezeguet (xxx), Diagne (xxxx)
SARI KARTLAR: Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Diagne (MAÇ SONU)

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