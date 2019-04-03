Diagne'den olay paylaşım: Aptal insanlar...
Galatasaray- Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken tepki alan Diagne, Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Galatasaray- Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken tepki alan Diagne ınstagram hesabından gol krallığı yarışının fotoğrafını paylaşıp böyle yazdı.
Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarkan ıslıklanan Diagne'nin paylaşımı:
"Sokakta futboldan hiç anlamayan aptal insanlar var ama sezon sonunda birçok insanın ağızları kapanacak. Burada konuşmaya gerek olmayan çok fazla sıkıntı var."
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