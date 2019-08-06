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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.08.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Diagne'de son dakika! Aston Villa devrede | Galatasaray Transfer Haberleri

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Katar'ın, Al Rayyan Kulübüne transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı.

Ali Naci Küçük / Spor Arena

Aston Villa Kulübü, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bu gelişme sarı kırmızılıların yüzünü güldürdü.

İlk hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu ifade edip önce Suudi Arabistan daha sonra da Katar'a transferinde sorunlar çıkaran Diagne'nin de Aston Villa opsiyonuna sıcak bakabileceği öğrenildi.

Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa ile Galatasaray'ın bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde Diagne'nin de sorun yaratmadan bu kez imza atacağı öğrenildi.

Ön libero takviyesi adına İngiltere'de bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın burada aynı zamanda Aston Villa kulübü ile de bir araya geleceği ve Diagne'nin transferi için de önemli bir görüşmeye imza atacağı belirtildi.

Sarı kırmızılılar, Diagne için 13 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

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Diagnede son dakika Aston Villa devrede | Galatasaray Transfer Haberleri

Diagnede son dakika Aston Villa devrede | Galatasaray Transfer Haberleri

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