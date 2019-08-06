Diagne'de son dakika! Aston Villa devrede | Galatasaray Transfer Haberleri
Katar'ın, Al Rayyan Kulübüne transferi gerçekleşmeyen Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı.
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Aston Villa Kulübü, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bu gelişme sarı kırmızılıların yüzünü güldürdü.
İlk hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu ifade edip önce Suudi Arabistan daha sonra da Katar'a transferinde sorunlar çıkaran Diagne'nin de Aston Villa opsiyonuna sıcak bakabileceği öğrenildi.
Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa ile Galatasaray'ın bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde Diagne'nin de sorun yaratmadan bu kez imza atacağı öğrenildi.
Ön libero takviyesi adına İngiltere'de bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın burada aynı zamanda Aston Villa kulübü ile de bir araya geleceği ve Diagne'nin transferi için de önemli bir görüşmeye imza atacağı belirtildi.
Sarı kırmızılılar, Diagne için 13 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
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