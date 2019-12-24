Diagne yeniden Galatasaray'da | Son dakika transfer haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | G.SARAY’ın sezon başında Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne ligin ikinci yarısından itibaren Galatasaray forması giyecek. Belçika temsilcisi, teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu ile yolları ayırma kararı almıştı. G.saray ise Brugge’ün bu kararına “Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın” yanıtı verirken Belçika ekibi de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul etti. Böylece, Brugge’ün sezon sonunu beklemeden ayrılık kararı aldığı Diagne’nin ise Galatasaray’a dönmesi kesinleşti.

ASLAN ARTIK ÇİFT FORVET

BU gelişmeler üzerine oyuncnun menajeri Claudio Druetta İstanbul’a geldi. G.Saray yönetimi, 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip önemli bir yatırıma imza attığı Diagne’nin kadro dışı kalmasının değerini düşürme olasılığı da göz önüne alarak Senegallinin dönüşünü, kulübün şartları ve finansal fair play de göz önüne alınarak onayladı. Diagne, ocak ayından itibaren sarı kırmızılılar ile yeniden antrenmanlara başlayacak.

Böylece ligin 2.yarısında Galatasaray’ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak. Böylece, ocakta kadroda önemli bir değişime imza atmak isteyen G.Saray’da ara transfer döneminde forvet takviyesi yapılmayacak. Öte yandan G.Saray’da yıllardır genel sekreterlik görevini yürüten Mustafa Turgun’a veda edildi. Turgun emeklilik nedeniyle kulüpten ayrıldı.

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