Diagne ve Ndiaye Afrika yolcusu
Senegal'in Madagaskar ile 22 Mart'ta oynayacağı Afrika Uluslar elemeleri A Grubu maçına Cimbom'dan iki isim çağırıldı.
Senegal'in Madagaskar ile 22 Mart'ta oynayacağı Afrika Uluslar elemeleri A Grubu maçına Cimbom'dan iki isim çağırıldı.
Mbaye Diagne ve Badou Ndiaye, A Grubu maçında Senegal forması giyecek. İki oyuncu 18 saat uçak yolculuğu yapacak.
Milli ara nedeniyle 17 Mart-7 Nisan tarihleri arasında lig maçı yok.
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