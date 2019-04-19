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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
19.04.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Diagne ve Mitroglou ile yollar ayrılıyor! Hedefte...

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Diagne ve Mitroglou ile yollar ayrılıyor! Hedefte...

Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı ciddi şekilde düşünmeye başlayan G.Saray yönetimi golcü transferinde bir kez daha atağa kalktı.Sezon sonunda Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Venezuela'lı Salomon Rondon şu anda Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi durumunda.

Devre arasında büyük umutlarla Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katan Galatasaray şu ana kadar aradığını bulamadı... İki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı çok ciddi bir şekilde düşünen Sarı-Kırmızılılar yeniden forvet arayışına başladı.

HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Alınan bilgilere göre, Premier Lig'de Newcastle United formasını giyen Salomon Rondon yönetime önerildi. Sarı- Kırmızılılar, 29 yaşındaki Venezuela'lı golcüyle ilgili çalışmalara başladı.

Selçuk İnan kararı Sezon sonunda...
Selçuk İnan kararı! Sezon sonunda...

TERİM'E RAPOR VERİLECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rondon'un scout ekibi tarafından canlı olarak izleneceği ve Fatih Terim'e rapor sunulacağı öğrenildi. Ardından transfer konusunda kesin bir karar verilecek.

BU SEZON 10 GOL KAYDETTİ

Daha önce West Brom, Zenit, Rubin Kazan ve Malaga formalarını da giyen Rondon 1.86 boyunda. Güçlü fiziği ile dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı.

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Diagne ve Mitroglou ile yollar ayrılıyor Hedefte...

 

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