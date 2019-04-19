Diagne ve Mitroglou ile yollar ayrılıyor! Hedefte...
Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı ciddi şekilde düşünmeye başlayan G.Saray yönetimi golcü transferinde bir kez daha atağa kalktı.Sezon sonunda Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Venezuela'lı Salomon Rondon şu anda Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi durumunda.
Devre arasında büyük umutlarla Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katan Galatasaray şu ana kadar aradığını bulamadı... İki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı çok ciddi bir şekilde düşünen Sarı-Kırmızılılar yeniden forvet arayışına başladı.
HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Alınan bilgilere göre, Premier Lig'de Newcastle United formasını giyen Salomon Rondon yönetime önerildi. Sarı- Kırmızılılar, 29 yaşındaki Venezuela'lı golcüyle ilgili çalışmalara başladı.
TERİM'E RAPOR VERİLECEK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rondon'un scout ekibi tarafından canlı olarak izleneceği ve Fatih Terim'e rapor sunulacağı öğrenildi. Ardından transfer konusunda kesin bir karar verilecek.
BU SEZON 10 GOL KAYDETTİ
Daha önce West Brom, Zenit, Rubin Kazan ve Malaga formalarını da giyen Rondon 1.86 boyunda. Güçlü fiziği ile dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı.
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