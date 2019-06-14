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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diagne ve Belhanda en az 27 milyon Euro

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Diagne ve Belhanda en az 27 milyon Euro

Galatasaray yönetimi, Diagne ve Belhanda’ya gelecek transfer teklifleri için acele etmeyecek. Yönetim Diange için 15-20 milyon Euro aralığında, Belhanda içinse en az 12 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde pazarlık masasına oturacak.

Galatasaray, Arap kulüplerinin peşinden koştuğu Diagne ve Belhanda’nın satışı için acele etmeyecek. Yönetim, iki oyuncun satışından en az 27 milyon Euro’luk teklif olursa masaya oturacak. Yönetim, Fatih Terim ile görüşürken, Terim, “Acele etmek yok. İkisi de önümüzdeki yıl iyi işlere imza atacak” diyerek ancak yüksek teklif gelirse transferlerine onay verecek. Diagne’yi bonuslarla Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya alan Galatasaray, 15-20 milyon Euro aralığında teklifler geleceği inancında.

Alt sınırı 12 milyon Euro

Yönetim ‘tok satıcı’ tavrını Belhanda için de sürdürecek. Faslı’nın bu sezon şampiyonlukta önemli bir katkı yapmasını göz önünde tutan Terim, yüksek teklifler gelmesi halinde transfer onayı verecek. Belhanda için de Galatasaray’ın alt sınırı 12 milyon Euro. Bu rakama çok yakın bir teklif gelirse
pazarlıklara oturacak. Sarı kırmızılı yönetimin iki oyuncu için istediği rakamlardan pazarlık kapısı açılmazsa, 21 Haziran’da başlayacak olan Afrika Kupası beklenecek. İki oyuncunun kupada başarılı olması halinde piyasa değerleri daha da yükselecek ve Galatasaray’ın eli de güçlenecek.

Devre arası direkten döndü

Galatasaray, Diagne’yi Kasımpaşa’dan 10 milyon Euro’ya almış ancak sözleşmede yer alan “Şampiyonluk halinde 3 milyon Euro daha ödenir” maddesi nedeniyle toplam maliyeti 13 milyon Euro’ya çıktı. Sarı kırmızılı formayla 11 gol atan ve sezonu toplamda 31 golle kral olarak kapatan Diagne, Rize’de kritik bir gole imza koymuştu.

Belhanda ise 2017’de Dinamo Kiev’den, bonuslar hariç, 8 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Faslı yıldız, 35 maçta 4 gol ve 10 asistle oynadı. Belhanda’ya geride kalan sezonun devre arasında Arap kulüplerinden transfer teklifi gelmiş ancak şampiyonluk yarışı nedeniyle Terim tarafından son anda satışı veto edilmişti.

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