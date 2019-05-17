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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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17.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Diagne tehlikesi! Dev maç öncesinde...

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Diagne tehlikesi! Dev maç öncesinde...

Stat çıkışında röportaj veren Diagne'nin "Başakşehir'i bitireceğim" diyerek yaptığı boğaz kesme hareketi başına dert açabilir

Süper Lig’de attığı 30 golden sonra kupa finalini de boş geçmeyen Diagne, gözünü şampiyonluk maçına çevirdi. Eliyle boğaz kesme işareti yapan Senegalli forvet, “Başakşehir’i ben bitireceğim. Sorun yok” dedi.

Galatasaray’ın olay adamı Diagne, gözünü lig şampiyonluğuna çevirdi. Son Rize deplasmanında, kulübenin aksi yöndeki kararına rağmen penaltı atışını kendi kullanıp gole çeviren Senegalli futbolcu, kupa finalinde de Akhisar’a karşı benzer bir olay yaşadı, ancak bu kez penaltıyı kaçırınca, hocasını çılgına çevirdi. Her şeye rağmen skoru belirleyen üçüncü golü kaydetmeyi başaran Diagne, ligdeki 30 golün ardından, kupayı da boş geçmemiş oldu. Stat çıkışında basın mensuplarına ayak üstü röportaj veren tecrübeli oyuncu, eliyle boğaz kesme işareti yaparak, “Önümüzdeki maçta Başakşehir’i ben bitireceğim. Sorun yok” ifadesini kullandı.

Balotelli stili!

Diagne, hareketleri ve tavırlarıyla, İtalyanlar’ın ünlü yıldız futbolcusu Mario Balotelli’yi andırıyor. Balotelli’yi yakından takip eden, saçlarını onun gibi yapan Diagne, zaman zaman yarattığı sorunlarla da idolünü andırmaya devam ediyor. Son boğaz kesme hareketinin, Diagne’nin başına dert açabileceği iddia ediliyor. Balotelli de sık sık bu tür ilginç hareketlerle gündeme geliyor.

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Diagne tehlikesi Dev maç öncesinde...

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