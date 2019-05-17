Diagne tehlikesi! Dev maç öncesinde...
Stat çıkışında röportaj veren Diagne'nin "Başakşehir'i bitireceğim" diyerek yaptığı boğaz kesme hareketi başına dert açabilir
Süper Lig’de attığı 30 golden sonra kupa finalini de boş geçmeyen Diagne, gözünü şampiyonluk maçına çevirdi. Eliyle boğaz kesme işareti yapan Senegalli forvet, “Başakşehir’i ben bitireceğim. Sorun yok” dedi.
Galatasaray’ın olay adamı Diagne, gözünü lig şampiyonluğuna çevirdi. Son Rize deplasmanında, kulübenin aksi yöndeki kararına rağmen penaltı atışını kendi kullanıp gole çeviren Senegalli futbolcu, kupa finalinde de Akhisar’a karşı benzer bir olay yaşadı, ancak bu kez penaltıyı kaçırınca, hocasını çılgına çevirdi. Her şeye rağmen skoru belirleyen üçüncü golü kaydetmeyi başaran Diagne, ligdeki 30 golün ardından, kupayı da boş geçmemiş oldu. Stat çıkışında basın mensuplarına ayak üstü röportaj veren tecrübeli oyuncu, eliyle boğaz kesme işareti yaparak, “Önümüzdeki maçta Başakşehir’i ben bitireceğim. Sorun yok” ifadesini kullandı.
Balotelli stili!
Diagne, hareketleri ve tavırlarıyla, İtalyanlar’ın ünlü yıldız futbolcusu Mario Balotelli’yi andırıyor. Balotelli’yi yakından takip eden, saçlarını onun gibi yapan Diagne, zaman zaman yarattığı sorunlarla da idolünü andırmaya devam ediyor. Son boğaz kesme hareketinin, Diagne’nin başına dert açabileceği iddia ediliyor. Balotelli de sık sık bu tür ilginç hareketlerle gündeme geliyor.
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