Diagne Spartak Moskova'ya pahalı geldi
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne için devreye giren Spartak Moskova Kulübü, transferden vazgeçti. Rus ekibi, Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşerek, yıllık ücret talebini ve bonservis bedelini sordu.
Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin Euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon Euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.
SON 24 KUPANIN 14'ÜNÜ GALATASARAY KAZANDI
TFF Süper Kupa maçında Akhisar'ı 1-0 yenerek şampiyon olan G.Saray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen kupalara adeta ambargo koydu. Sarı kırmızılı takım, son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon oldu. Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 5'er, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Söz konusu dönemde, Fenerbahçe 4 (1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa), Beşiktaş ise 2 şampiyonluk (2 Süper Lig) kazanabildi.
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