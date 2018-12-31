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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.12.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Diagne: 'Şampiyonluk yarışında biz de varız!'

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Diagne: 'Şampiyonluk yarışında biz de varız!'

Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'i zorlayabileceklerini ifade etti.

Süper Lig'in ilk yarısında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Diagne, Sporlig dergisinin aralık ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 17 haftalık periyodunu 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlamasında önemli rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak öncelikli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Tabii bu arada şampiyon olabilirsek çok iyi olur. Bu durum bizi daha çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Ligde 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in performansını çok iyi bulduğunu dile getiren Diagne, "Oynadıkları futbolu çok beğeniyorum. Tabii ki bir takım her maçı kazanacak, diye bir şey yok. Onlar da puan kaybedecekler. Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i zorlayabiliriz. Hemen arkalarındayız. Şu anda ligin en formda takımları Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerini Kasımpaşa'da sürdürdüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Mbaye Diagne, "Her şey çok iyi gidiyor. Böyle devam edip, hem gol kralı hem de ligin en iyi forveti olmak istiyorum. Bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. Hedefim 30 gol atmak. Sürekli oynarsam bu sayıya ulaşacağımı düşünüyorum." görüşlerini aktardı.

Diagne, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 kez fileleri havalandırarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını alan Bafetimbi Gomis'i bu alanda geride bırakacağına inandığını kaydetti.

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