Diagne olay çıkardı! Boğazına sarılıp tehdit etti
Galatasaray'ın Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne ortalığı karıştırdı!
Galatasaray'dan Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi.
Sabah'ın haberine göre; Diagne'ye, siyahi bir kadın ve bir çift eşlik etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu, bir anda ayağa kalkarak muhabirlerin üzerine saldırıp fotoğrafları sildirmeye çalıştı.
Muhabirin cep telefonu ile kendisini görüntülemesi üzerine çılgına dönen Diagne, koşarak zorla telefonu aldı. O sırada orada başka bir muhabirin boğazına sarılarak tehdit etti.
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