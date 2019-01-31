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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
31.01.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Diagne o maçlarda oynayamayacak!

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Diagne o maçlarda oynayamayacak!

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Süper Lig'in şu anda en çok gol atan futbolcusu olan Kasımpaşalı Mbaye Diagne'yi transfer etti. Ancak Galatasaray taraftarı Diagne'ye hemen kavuşamayacak.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Diagne önce sarı kart cezalısı oldu, daha sonra ise Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında rakibine tükürdüğü için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Diagne böylece toplam 5 maç cezaya çarptırılmıştı.

Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Futbol disiplin talimatının 92. madde 11. fıkrasına göre Diagne, ilk önce sarı kart cezasını aldığı için Rizespor maçında sarı kart cezasını çekti. Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında sarı kart cezasını çeken Diagne, daha sonra ise kupadaki Alanyaspor rövanş maçı ve ligdeki Başakşehir maçında da 2 maç cezasını çekti. 

Galatasaray'a transfer olan Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.

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Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da!Galatasaray, Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar resmi kanallarından transferi böyle açıkladı.
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