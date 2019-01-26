Diagne yine paylaştı! Galatasaray formasını giydi...
Kasımpaşa’nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Instagram hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafı önce paylaştı; sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı. Senegalli golcü, son olarak sosyal medya hesabından Galatasaray formalı bir paylaşım daha yaptı.
Kasımpaşa’nın golcüsü, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı. Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı.
Senegalli golcünün bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.
Diagne'den bir paylaşım daha!
Diagne, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor... Senegalli golcü, son olarak Galatasaray formasını üzerine geçirdiği bir fotoğrafı yine sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük etkileşim alırken, Galatasaraylı taraftarlar paylaşımın altına yorum yağdırdı.
Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.
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İlk paylaşımı:
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