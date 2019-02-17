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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
17.02.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Diagne işleri değiştirdi! Yeni karar...

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Diagne işleri değiştirdi! Yeni karar...

Etkisiz görünen Diagne’yi artık ayağa kaldırmak isteyen Galatasaray teknik heyeti, Mariano ve Nagatomo’dan sık sık ileriye çıkmalarını ve orta yapmalarını istedi. Orta saha da destek verecek.

Ara transferde Galatasaray’a gelen ve sarı-kırmızılı forma altında vasat görünen Diagne’nin daha etkin olabilmesi için çare aranıyor. Özellkle Benfica maçında Senegalli forvetin istenilen pozisyonlara girememesi nedeniyle bu konuda araştırma içerisine giren sarı-kırmızılı teknik heyet, hem kanat oyuncularının hem de orta sahadaki isimlerin dikkatini çekti. Eski alışkanlıklarına son vermeleri ve Diagne’yi mümkün olduğunca topla buluşturmalarını söyleyen Terim ve yardımcıları, beklerden öne çıktıklarında bol bol orta yapmalarını tavsiye etti.

Bu noktada Terim’in özellikle Mariano’dan büyük beklenti içerisinde olduğu öğrenildi. Brezilyalı’nın forma giymesiyle beraber etkili ortaların Diagne’yi ayağa kaldırması bekleniyor. Diğer taraftan Benfica maçında Luyindama’ya asist yapan Nagatomo’ya da yine ceza alanına etkili ortalar yapması uyarısında bulunuldu.

Orta alanda Belhanda ve Ndiaye gibi isimler ise Diagne’ye atılacak ara pas konusunda uyarıldı. Onyekuru’ya bencil oynamaması konusunda uyarılar yapılırken, Feghouli’den de çizgiye inip Diagne’yi topla buluşturması istendi. Gomis’in ayrılığından sonra takımda oluşan bazı alışkanlara son verilmesi gerektiği dikkat çekilirken, artık güvenebilecekleri bir forvetin sahada olduğuna vurgu yapıldı.

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  • 145Kasımpaşa - Galatasaray
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    MS2
    1,60
    120311kez oynandı
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