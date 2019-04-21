Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDiagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!
GeriFutbol Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: Süleyman ARAT
21.04.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında attığı gollerle öne çıkan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, önemli bir rekoru kırmaya çok yakın durumda.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, bu takımda ortaya koyduğu skorer performansla dikkatleri üzerine çekti ve devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

Süper Lig'de şu ana kadar 28 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Mbaye Diagne, kalan 5 haftada bir gol daha atması durumunda Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in rekorunu egale edecek.

Bafetimbi Gomis, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 lig maçında 29 kez topu filelere göndererek, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını elde etmişti.

- Kasımpaşa'da 20, Galatasaray'da 8 gol

Üst düzey kariyerinin en skorer dönemini geçiren Mbaye Diagne, bu sezon ligde 25 müsabakada 28 gol attı.

Senegalli futbolcu, sezona başladığı Kasımpaşa'da görev aldığı 17 lig maçında 20 kez gol sevinci yaşadı. Diagne, Galatasaray'da forma giydiği 8 karşılaşmada ise 8 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 28 golünün 11'ini penaltıdan kaydetti. Senegalli futbolcu, Kasımpaşa'da penaltılardan 6, Galatasaray'da ise 5 gol üretti.

- Ligde 16 takıma gol attı

Diagne, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımın 16'sına gol atmayı başardı.

Senegalli futbolcu, ligde sadece eski takımı Kasımpaşa ile Göztepe karşısında skor üretemedi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında Galatasaray ile oynanan maçta bir gol atan Diagne, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında ise ikişer kez ağları havalandırdı.

Mbaye Diagne, bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği 2 müsabakada 5 kez topu filelerle buluşturdu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Diagne, Gomisin rekoruna göz dikti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Trabzonspor, ilk yarının rövanşlarını tek tek aldı!

Deplasmanda ilk kez kazandı, ligde kalma umudu arttı! BB Erzurumspor...

Son 11 maçın 9'unu kazandı! Şampiyonluğa bir adım kaldı...

Beşiktaş, Sivas deplasmanına 2 eksikle gidiyor!