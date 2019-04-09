Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDiagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!
GeriFutbol Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
09.04.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin Fenerbahçe derbisine daha iyi motive olabilmesi ve sahada daha diri kalabilmesi için, hafta boyunca özel idmanlar yapacağı bildirildi. Derbiyi de boş geçmek istemeyen Diagne, Gomis’in sezon sonundaki 29 gollük rekorunu kırmayı hedefliyor.

Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Diagne, Kadıköy’deki derbide çok kritik bir rol üstlenecek. Yeni Malatyaspor maçına attığı gollerle damga vuran tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe karşısına daha motive ve diri çıkabilmesi için özel bir program hazırlandı.

Tecrübeli oyuncu, hafta boyunca takımla birlikte yapacağı idmanların dışında, ekstra çalışmalara da katılacak. Kasımpaşa formasıyla Fenerbahçe’yi boş geçmeyen Diagne’nin, Galatasaray formasıyla da Kadıköy’de golünü atıp Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçmek istediği belirtiliyor.

Galatasaraylı Marcao çok pişman
Galatasaraylı Marcao çok pişman

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi maçta oynamayacak eksik oyuncular hakkında konuştu...

Fatih Terim'den derbi açıklamasıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruları yanıtladı. Marcao'nun derbide cezalı duruma düşmesine değinen deneyimli hoca, "Açıkçası Henry 3. golü atabilse hem Henry'yi hem Marcao'yu hem de Linnes'i aynı anda oyundan çıkaracaktım; ama atamadı, olsun" diye konuştu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'de Jailson yolcu gibi!

Fenerbahçe'de Tolgay sınıfta kaldı

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından spor yazarlarının değerlendirmeleri