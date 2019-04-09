Diagne, Gomis'in rekoruna göz dikti!
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin Fenerbahçe derbisine daha iyi motive olabilmesi ve sahada daha diri kalabilmesi için, hafta boyunca özel idmanlar yapacağı bildirildi. Derbiyi de boş geçmek istemeyen Diagne, Gomis’in sezon sonundaki 29 gollük rekorunu kırmayı hedefliyor.
Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Diagne, Kadıköy’deki derbide çok kritik bir rol üstlenecek. Yeni Malatyaspor maçına attığı gollerle damga vuran tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe karşısına daha motive ve diri çıkabilmesi için özel bir program hazırlandı.
Tecrübeli oyuncu, hafta boyunca takımla birlikte yapacağı idmanların dışında, ekstra çalışmalara da katılacak. Kasımpaşa formasıyla Fenerbahçe’yi boş geçmeyen Diagne’nin, Galatasaray formasıyla da Kadıköy’de golünü atıp Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçmek istediği belirtiliyor.
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