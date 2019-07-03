Diagne, Galatasaray'ı zora sokacak! Transfer... | Son dakika haberleri...
Galatasaray, devre arasında 13 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan takımlarına satarak kâr etmek istiyordu.
Ancak oyuncu 'Çok konuşuyorsunuz, Arabistan'a gitmeyeceğim' açıklamasıyla dikkat çekti.
Diagne'nin, Suudi Arabistan'a değil de İtalya'ya gitmek istediğini söylediği öğrenildi.
Senegalli için Arabistan'dan 10 milyon Euro ve üzeri, İtalya'dan ise 4-5 milyon Euro teklif geldiği, G.Saray'ın ise bu rakama Diagne'yi bırakmak istemediği bildirildi.
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