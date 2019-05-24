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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diagne, Florya’da herkesi şaşırttı

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Diagne, Florya’da herkesi şaşırttı

Senegalli, büyük umutlarla alındı ama kısa sürede ortaya çıkan gerçek, takımın çok gerisinde olduğunu gösterdi.

Galatasaray’ın golcü hasreti ligin devre arasında Diagne ile son buluyordu. Ancak Senegalli, 13 milyon Euro’luk bonservis bedeli nedeniyle en tartışılan isim olacaktı. Transfer gerçekleşti, imzalar atıldı. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Diagne, fiziksel olarak takımın çok gerisindeydi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’da 20 gol atmış devre arası kampında idman yapmamış, adeta yan gelip yatmıştı.

ÖZEL BİR ÇABA...

Ancak Terim, ondan vazgeçmedi. Galatasaray’ın ödediği bonservisi göz önüne aldı ve ısrarcı oldu. Önce İtalyan kondisyoner Bartali’ye teslim etti. Kendisi de özel görüşmelerle onu motive etmeye çalıştı. Deli dolu kişiliğe sahip Diagne’yi kazanmak için çok şey yaptı. Ve şimdi de oyuncusunun Galatasaray’da kalırsa sezon başı hazırlık kampı geçirmesi halinde çok başarılı olacağı inancında...

ÖDÜL TÖRENİ MOTİVE ETTİ

Galatasaray’ı final haftalarına girilirken, ‘Yılın Süperleri’ ödül töreni hayli motive etti. Sarı kırmızılılara tek bir ödül verilmemişti. Önce Terim, ardından kaptanlar, Muslera ve Selçuk takımla toplantılar yaptı. Ön plana çıkan hep aynı sözlerdi:“Kimse bizi, yok sayamaz. Herkes ruhunu koyacak. Kimin süper olduğu görülecek.” Terim de “Gerçek ödül kupadır” ifadeleri ile takımını motive etti. Ve Cimbom, sonrasında tek puan bile kaybetmedi.

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