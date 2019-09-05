Diagne depremi! Anderlecht ile Club Brugge arasında...

Geçtiğimiz sezon 30 gol atarak Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, yeni sezon öncesi transfer döneminin bitimine kısa süre kala Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralandı.

İlk olarak Anderlecht ile temasların sağlandığı Diagne'nin Brugge'e transferi de Belçika'da takımlar arasında ciddi bir kriz yarattı.

Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, transfer sürecindeki rakipleri için "Onların durumunda olsaydım en azından bir kere aramıştım" ifadesini kullandı.

Süreci anlatan Verschueren, "Her şeyin nasıl geliştiğini anlatacağım. Geçen hafta Monako'daydım ve orada çarşamba gecesi Galatasaray Yönetimi ile görüştüm. Sorunsuz bir görüşmeyi ve Mbaye Diagne'nin kiralık olarak transferi için hızlı bir anlaşmaya vardık. Görüşmedeki detayları perşembe günü kağıda dökecektik. Ayrıca oyuncu ile de bir anlaşma sağladık. Yapılacak tek şey olarak sözleşmelerin imzalanması kalmıştı" dedi.

"Yöneticiler oyuncuyu bekliyordu"

Oyuncunun transfer olmasını beklediklerini aktaran sportif direktör, "Tüm belgeleri pazar akşamı Galatasaray'a gönderdik. Oyuncunun temsilcileri otel odası rezervasyonu yaptırmayı istediler. Diagne, pazartesi günü gelip sağlık kontrolünden geçecekti. Yöneticilerimiz, Diagne'nin havaalanına gelmesini bekliyorlardı ama oyuncu orada değildi. Hemen telefon görüşmesi yapmaya çalıştım ama kimseye ulaşamadım. Sonrasında Galatasaray Yönetimi'nden bir telefon aldım. "Kusura bakmayın Brugge'den gelen teklifi kabul ettik" dediler. Mbaye'nin Brugge'ü seçtiğini belirttiler. Anlamakta zorlandım" dedi.

Brugge yöneticilerini eleştiren Verschueren, "Ben yapmazdım. Brugge, Anderlecht'in anlaşmaya vardığını bilmiyorsa bu bir şanssızlık. Onların yerinde olsaydım en azından bir kere aramıştım. Sık sık karşılaşıyoruz, birbirimizi tanıyoruz" dedi.

"Vincent'in gelişi de sızdırılmış olsaydı..."

Kompany transferinden örnek veren Anderlecht Sportif Direktörü, "Önümüzdeki dönemde transfer hedeflerimizin basında yer almasından kaçınmalıyız. Bu yüzden bazen takma adlarla çalışıyoruz. Nitekim Vincent Kompany'nin gelişi de önceden sızdırılmış olsaydı, Brugge Başkanı Bart Verhaeghe onu da takımına isteyebilirdi" dedi.

"Papiss Cisse'yi de istedik"

Son olarak Papiss Cisse ile de ilgilendiklerini aktaran Verschueren, "Alanyaspor onu bırakmak istemedi. Durum Diagne'den farklıydı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyor olmamız da bir dezavantaj yarattı. Diagne'nin başarılı olup olamayacağını göreceğiz. Brugge kadrosunda zaten 7-8 tane hücum oyuncusu var. Diagne'nin ne gereği var denilebilir ama bu onların sorunu. Bizim gerçeğimiz ise bir dokuz numara transferi yapamamış olmamız ki bu da benim suçum" dedi.

Savaş ilanı!

Michael Verschueren, yaşananları olmaması gereken bir durum olarak nitelendirmezken "Savaş ilanından başka bir şey değil çünkü yaptıkları mutlak bir yanlış değil" diyor.

Club Brugge'den cevap...

Club Brugge ise Anderlecht'in Diagne'ye ilişkin hiçbir şekilde bir anlaşma yapmadığını ifade etti. Oyuncuyla, temsilcisiyle, kulübüyle bir anlaşma olmadığını belirten Brugge, Galatasaray'ın KAP açıklamasını örnek gösterdi.

Yapılan transfer görüşmelerini somut olarak aktarması gereken Galatasaray'ın KAP açıklamasında Anderlecht'ten değil Club Brugge'den bahsedildiği aktarıldı.

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