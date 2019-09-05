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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Diagne depremi! Anderlecht ile Club Brugge arasında...

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Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, Anderlect ve Brugge arasında bir krize neden oldu. Anderlecht'in sportif direktörü Michael Verschueren, konuya ilişkin Brugge'ü eleştiren açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon 30 gol atarak Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, yeni sezon öncesi transfer döneminin bitimine kısa süre kala Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralandı.

İlk olarak Anderlecht ile temasların sağlandığı Diagne'nin Brugge'e transferi de Belçika'da takımlar arasında ciddi bir kriz yarattı.

Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, transfer sürecindeki rakipleri için "Onların durumunda olsaydım en azından bir kere aramıştım" ifadesini kullandı.

Süreci anlatan Verschueren, "Her şeyin nasıl geliştiğini anlatacağım. Geçen hafta Monako'daydım ve orada çarşamba gecesi Galatasaray Yönetimi ile görüştüm. Sorunsuz bir görüşmeyi ve Mbaye Diagne'nin kiralık olarak transferi için hızlı bir anlaşmaya vardık. Görüşmedeki detayları perşembe günü kağıda dökecektik. Ayrıca oyuncu ile de bir anlaşma sağladık. Yapılacak tek şey olarak sözleşmelerin imzalanması kalmıştı" dedi.

 "Yöneticiler oyuncuyu bekliyordu"

Oyuncunun transfer olmasını beklediklerini aktaran sportif direktör, "Tüm belgeleri pazar akşamı Galatasaray'a gönderdik. Oyuncunun temsilcileri otel odası rezervasyonu yaptırmayı istediler. Diagne, pazartesi günü gelip sağlık kontrolünden geçecekti. Yöneticilerimiz, Diagne'nin havaalanına gelmesini bekliyorlardı ama oyuncu orada değildi. Hemen telefon görüşmesi yapmaya çalıştım ama kimseye ulaşamadım. Sonrasında Galatasaray Yönetimi'nden bir telefon aldım. "Kusura bakmayın Brugge'den gelen teklifi kabul ettik" dediler. Mbaye'nin Brugge'ü seçtiğini belirttiler. Anlamakta zorlandım" dedi.

 Brugge yöneticilerini eleştiren Verschueren, "Ben yapmazdım. Brugge, Anderlecht'in anlaşmaya vardığını bilmiyorsa bu bir şanssızlık. Onların yerinde olsaydım en azından bir kere aramıştım. Sık sık karşılaşıyoruz, birbirimizi tanıyoruz" dedi.

Diagne depremi Anderlecht ile Club Brugge arasında...

"Vincent'in gelişi de sızdırılmış olsaydı..."

Kompany transferinden örnek veren Anderlecht Sportif Direktörü, "Önümüzdeki dönemde transfer hedeflerimizin basında yer almasından kaçınmalıyız. Bu yüzden bazen takma adlarla çalışıyoruz. Nitekim Vincent Kompany'nin gelişi de önceden sızdırılmış olsaydı, Brugge Başkanı Bart Verhaeghe onu da takımına isteyebilirdi" dedi.

Mbaye Diagneye Belçikada saldırı girişimi
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"Papiss Cisse'yi de istedik"

Son olarak Papiss Cisse ile de ilgilendiklerini aktaran Verschueren, "Alanyaspor onu bırakmak istemedi. Durum Diagne'den farklıydı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyor olmamız da bir dezavantaj yarattı. Diagne'nin başarılı olup olamayacağını göreceğiz. Brugge kadrosunda zaten 7-8 tane hücum oyuncusu var. Diagne'nin ne gereği var denilebilir ama bu onların sorunu. Bizim gerçeğimiz ise bir dokuz numara transferi yapamamış olmamız ki bu da benim suçum" dedi.

Savaş ilanı!

Michael Verschueren, yaşananları olmaması gereken bir durum olarak nitelendirmezken "Savaş ilanından başka bir şey değil çünkü yaptıkları mutlak bir yanlış değil" diyor.

Club Brugge'den cevap...

Club Brugge ise Anderlecht'in Diagne'ye ilişkin hiçbir şekilde bir anlaşma yapmadığını ifade etti. Oyuncuyla, temsilcisiyle, kulübüyle bir anlaşma olmadığını belirten Brugge, Galatasaray'ın KAP açıklamasını örnek gösterdi.

Yapılan transfer görüşmelerini somut olarak aktarması gereken Galatasaray'ın KAP açıklamasında Anderlecht'ten değil Club Brugge'den bahsedildiği aktarıldı.

Diagne depremi Anderlecht ile Club Brugge arasında...

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