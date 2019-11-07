Diagne Brugge'u yaktı, PSG garantiledi
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fransız ekibi PSG sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u 1- 0 yenerek, gruptan çıkmayı garantiledi.
Maça hızlı başlayan PSG 21. dakikada Arjantinli golcüsü Icardi'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi. Bu golün ardından başka gol pozisyonu olmayınca ilk yarıya ekipler 1-0'lık PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Belçika ekibi 1-0 gerideyken 76. dakikada Club Brugge, Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sengalli futbolcu penaltıyı gole çeviremedi ve takımının beraberlik fırsatını kaçırmasına neden oldu.
Bu sonuçla PSG puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantilerken, Club Brugge 2 puanla G.Saray'ın bir basamak üstünde 3. sırada yer aldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle