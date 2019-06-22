Diagne, Al Nassr ile anlaştı! Servet kazanacak...
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yıllık 4 milyon euroya anlaşmaya vardı.
Sarı kırmızılıların devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teklif yaptı.
Suudi kulübüyle yıllığı 4 milyon eurodan anlaşmaya varan Diagne, kulüplerin bonservis bedelinde anlaşmaları durumunda gelecek sezon Al Nassr forması giyecek.
Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 29 maça çıkan Diagne, 30 gol atıp 3 de asist yaptı.
Öte yandan, Al Nassr kulübü geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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