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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA / Fotoğraflar: Depophotos
26.01.2019 - 12:58 , Son Güncelleme:

Diagne akılları karıştırdı! G.Saray...

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Diagne akılları karıştırdı! G.Saray...

Kasımpaşa’nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Instagram hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafı önce paylaştı; sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı. Senegalli golcü, sosyal medya hesabından son yaptığı Galatasaray formalı paylaşımı bir süre sonra yine kaldırdı.

Kasımpaşa’nın golcüsü, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı. Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı.

Senegalli golcünün bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü. 

Diagne'den bir paylaşım daha!

Diagne, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor... Senegalli golcü, son olarak Galatasaray formasını üzerine geçirdiği bir fotoğrafı yine sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük etkileşim alırken, Galatasaraylı taraftarlar paylaşımın altına yorum yağdırdı. Diagne, ilk paylaşımda olduğu gibi bu paylaşımı da kısa bir süre sonra kaldırdı

Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.

Son paylaşımı:

Diagne akılları karıştırdı G.Saray...

İlk paylaşımı:

Diagne akılları karıştırdı G.Saray...

Uğur Meleke, Göztepe-Galatasaray maçı öncesini yorumladı...

Terim bir devrim yaptı!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Göztepe - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için

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