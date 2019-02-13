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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.02.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Di Maria'dan skandal hareket! Eski takımına...

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Di Maria'dan skandal hareket! Eski takımına...

Di Maria, eski takımı karşısında atılan gol sonrası skandal bir harekete imza attı...

Gecenin en çok merak edilen maçında Manchester United, evinde PSG'yi konuk etti. Mücadeleye damga vuran isim Di Maria oldu.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur heyecanı başladı. Ev sahibi Manchester United, sahasında Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye damga vuran isim ise Di Maria oldu.

53. dakikada PSG, deplasmanda Kimpembe'nin golü ile öne geçti. Bu esnada gol sevinci sırasında Di Maria Manchester United tribünlerine döndü.

Arjantinli futbolcu şimdilerde büyük tartışma konusu olan "F... off" diğer bağırdı.

Di Mariadan skandal hareket Eski takımına...

PSG İKİ GOLLE KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda, Neymar ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde Manchester United'a konuk olan PSG, 53'üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60'ıncı dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Manchester United'da Paul Pogba, 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu maçın rövanşı 6 Mart'ta Paris'te oynanacak.

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