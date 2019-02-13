Di Maria'dan skandal hareket! Eski takımına...
Di Maria, eski takımı karşısında atılan gol sonrası skandal bir harekete imza attı...
Gecenin en çok merak edilen maçında Manchester United, evinde PSG'yi konuk etti. Mücadeleye damga vuran isim Di Maria oldu.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur heyecanı başladı. Ev sahibi Manchester United, sahasında Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye damga vuran isim ise Di Maria oldu.
53. dakikada PSG, deplasmanda Kimpembe'nin golü ile öne geçti. Bu esnada gol sevinci sırasında Di Maria Manchester United tribünlerine döndü.
Arjantinli futbolcu şimdilerde büyük tartışma konusu olan "F... off" diğer bağırdı.
PSG İKİ GOLLE KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'nda, Neymar ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde Manchester United'a konuk olan PSG, 53'üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60'ıncı dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Manchester United'da Paul Pogba, 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu maçın rövanşı 6 Mart'ta Paris'te oynanacak.
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