Di Maria, La Liga'ya geri dönüyor! Ortalık yıkılacak...

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria'nın adı uzun bir süredir Katalan devi Barcelona'yla anılıyordu.
Nitekim Arjantinli futbolcu da geçtiğimiz ay ESPN'e verdiği bir demeçte yaz transfer döneminde Barça'ya çok yakın olduğunu ama transferin gerçekleşmediğini söylemişti.
Buna rağmen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Barcelona'yla olan flörtü henüz bitmişe benzemiyor.
Dün oynanan ve Katalan ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan El Clasico'nun ardından Di Maria'nın Instagram hesabından beğendiği fotoğraflar, Arjantinlinin Barça'ya gideceği yönündeki dedikoduları arttırdı.
Transferin gerçekleşmesi hâlinde bu durumun Di Maria'nın eski takımı olan Real Madrid'in taraftarları arasında nasıl karşılanacağıysa büyük merak konusu. (Fanatik)