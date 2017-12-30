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Di Maria adım adım Barcelona'ya

Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Angel di Maria, yedek kalmaktan sıkıldığı için takımdan ayrılma kararı aldı. Yeni adresi ise La Liga olacak. Arjantinli yıldız ile Barcelona dirsek temasında...

Hürriyet Haber
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Real Madrid macerasının ardından Fransa'da PSG forması giyen Angel di Maria, ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu ksık sık yedek kalmaktan dolayı şikayetçi.

Fransız ekibi de Neymar'a Mbappe'ye harcanan paralar ve UEFA'nın Finansal Fair Play dayatması nedeniyle Di Maria'nın başka bir takıma transfer olmasına sıcak bakıyor.

Unai Emery, futbolcuyu sadece 4 maçta 90 dakika boyunca oyunda tuttu. Bu durum yeni sezonda di Maria ile aralarında bir krize yol açacak gibi duruyor. Zira futbolcu verdiği röportajlarda ilk 11’de yer bulmayı hak ettiğini düşündüğünün hep altını çizdi.

Transfer için Barcelona'nın devrede olduğu öğrenildi. ESPN'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu yazın imzayı atacak ve Nou Camp'ta taraftarların karşısına Kasım ayında çıkacak. Avrupa basınında konuşulan bonservis rakamı ise 45 milyon Euro. İspanyol ekibi yıldız oyuncuya yıllık bonuslarla beraber 15 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. (Fanatik)

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