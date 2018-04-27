Di Francesco kararını verdi! Chievo maçında Cengiz...
5-2 kaybedilen Liverpool maçının rövanşı öncesi, ligde Chievo'yu ağırlayacak olan Roma'da, menajer Eusebio Di Francesco kadrosunu şekillendirdi.
Roma-Lazio-Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında düğüm bu hafta çözülebilir.
5-2 kaybedilen Liverpool maçının rövanşı öncesi Chievo'yu konuk edecek olan Roma'da rotasyon bekleniyor.
Gregoire Defrel ve Rick Karsdorp iyileşmedi, Kevin Strootman ve Diego Perotti'nin durumları maç saati netleşecek.
Aleksandar Kolarov, Daniele De Rossi ve Edin Dzeko'nun da Liverpool maçı düşünülüp dinlendirilmesi gündemde, hatta Stephan El Shaarawy'ın da Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de başlaması, maçın gidişatına göre milli oyuncumuzun oynatılması bekleniyor.
Roma, düşme hattının 2 puan üstündeki Chievo ile karşılaşırken, Inter de evinde Juventus'u konuk edecek.
Roma-Chievo karşılaşması, 28 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da, Inter-Juventus karşılaşması ise yine aynı gün saat 21:45'te CANLI YAYINLA Nesine.com'da!
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