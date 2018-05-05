DHL Open Golf Turnuvası sürüyor
BU yıl ikinci kez Kemer Country Club’da düzenlenen DHL Open Golf Turnuvası devam ediyor.
Şampiyonada TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Beyhan Benardete, Erdem Kıramer, Kaan Terzioğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Bülent Ciritçi ve Mehmet Ziylan gibi golf sporuna yön veren isimler yer alıyor.
DHL Open Golf Turnuvası’nda bugünkü müsabakalar 12.00’de başlayacak ve şampiyona 19.00’da düzenlenecek olan ödül töreninin ardından sona erecek.
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