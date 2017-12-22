« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>DFB, Heiko Herrlich’e soruşturma açtı

DFB, Heiko Herrlich’e soruşturma açtı

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Disiplin Kurulu, centilmenliğe aykırı davrandığı gerekçesiyle Leverkusen Teknik Direktörü Heiko Herrlich (46) hakkında soruşturma açtı ve savunma istedi.

BERLİN
SON GÜNCELLEME

LEVERKUSEN Teknik Direktörü Heiko Herrlich, yeni yılın ilk haftasına kadar savunmasını federasyona göndermek zorunda. Herrlich’e soruşturma, Leverkusen ile Mönchengladbach arasında çarşamba akşamı oynanan DFB Kupası maçındaki tutumundan dolayı açıldı. Maçın 75. dakikasında Leverkusen 1-0 öndeyken taca çıkan topu rakip takımın çabuk kullanmasını engellemek isteyen Herrlich, topla rakip futbolcu arasına girdi. Mönchengladbach’lı futbolcu Zakaria da topu almasını engelleyen Herrlich’i hafifçe itmişti. Bunu fırsat bilen Herrlich de Zakaria’nın ceza alması için kendisini yere atmıştı. Maçı ekranları başında izleyenler de Zakaria da büyük şaşkınlık yaşadı. Zakaria, Kendisine doğru koşan hakeme durumu izah etmeye çalıştı. Herrlich maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında yaptığı hatadan dolayı özür dilese de soruşturmadan kaçamadı.

Alman Futbol Federasyonu

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ