DFB, Heiko Herrlich’e soruşturma açtı

LEVERKUSEN Teknik Direktörü Heiko Herrlich, yeni yılın ilk haftasına kadar savunmasını federasyona göndermek zorunda. Herrlich’e soruşturma, Leverkusen ile Mönchengladbach arasında çarşamba akşamı oynanan DFB Kupası maçındaki tutumundan dolayı açıldı. Maçın 75. dakikasında Leverkusen 1-0 öndeyken taca çıkan topu rakip takımın çabuk kullanmasını engellemek isteyen Herrlich, topla rakip futbolcu arasına girdi. Mönchengladbach’lı futbolcu Zakaria da topu almasını engelleyen Herrlich’i hafifçe itmişti. Bunu fırsat bilen Herrlich de Zakaria’nın ceza alması için kendisini yere atmıştı. Maçı ekranları başında izleyenler de Zakaria da büyük şaşkınlık yaşadı. Zakaria, Kendisine doğru koşan hakeme durumu izah etmeye çalıştı. Herrlich maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında yaptığı hatadan dolayı özür dilese de soruşturmadan kaçamadı.