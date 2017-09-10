'Devrenin kırılma anı Cedi...'

İşte Fatih Saboviç'in değerlendirmeleri;
1- SERTAÇ İYİ BAŞLADI, FAULLERİ ERKEN 3'LEDİ
12 Dev Adam'ın ilk periyot başında beslendiği kaynak Sertaç Şanlı'ydı. Sayıları ve asistleriyle etkili olan Sertaç, faulleri erken üçleyince Türkiye uzun rotasyonunda sıkıntıya girdi.
2- BİR FURKAN KORKMAZ YETER!
Bench'ten gelen Furkan Korkmaz yine harikalar yarattı. Devleri ayakta tutan temel taş olan Furkan, tam 12 sayılık bir katkı verdi. Yıldız oyuncu 'alev almaya' devam ederse, şansımız da sürer.
3- KADER ATIŞLARI VE TOP KAYIPLARI
İlk devre itibariyle en büyük sıkıntımız basit top kayıpları oldu. İspanya'yı faul çizgisine de çok götürdük. Kader atışlarında rahat şut imkanı yaratamayınca büyük problem yaşadık.
4- DEVRENİN KIRILMA ANI CEDİ'NİN ÜÇLÜĞÜ
İkinci çeyrek sonuna 1.59 kala Furkan Korkmaz'ın asistinde Cedi üçlüğü yolladı ve skor 29-25 oldu. Türkiye bu kırılma anıyla maçtan kopmamayı başardı.
5- GARANTİ OYNAYIP PANİK YAPMAYALIM
İspanya'yı yenmek zor ama imkansız değil! Seyircinin daha çok devreye girmesi, takımın daha garanti şut tercihlerinde bulunması ve panik yapmamamız gerekiyor.