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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.02.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Devre arası transferleri yüzleri güldürdü

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Devre arası transferleri yüzleri güldürdü

Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, devre arası transfer döneminde takıma yaptıkları ofansif takviyeler, attıkları gollerle takımlarının yüzlerini güldürdü.

Devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ofansif hamleleri sahada meyvelerini vermeye başladı. Galatasaray’ın devre arası transfer döneminin son gününde Kasımpaşa’dan renklerine bağladığı Diagne, dün ilk kez sırtına geçirdiği sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Maçın 24. dakikasında penaltıdan topu Trabzonspor fileleri ile buluşturan Diagne ilk maçında golle tanıştı. Ligde krallık yarışını sürdüren Senegalli yıldız, gol sayısını 21'e çıkardı

Kagawa’dan müthiş başlangıç

Ligin 20. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş’ta kiralık olarak takıma gelen Kagawa, Antalya’da ilk kez siyah-beyaz formayla tanıştı. Müsabakanın 81. dakikasında Ljajic’in yerine oyuna dahil olan Japon yıldız, oyuna girmesinin ardından 3 dakikada 2 gol atarak Beşiktaş kariyerine altın gibi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş’ın bir diğer transferi Burak Yılmaz da Bursaspor maçında fileleri 2 kez havalandırarak siyah-beyazlı takımda 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Moses’e tam not

Bu sezon ofansif anlamda büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe, devre arasında Chelsea’den Moses’ı kiralık olarak transfer etti. Fenerbahçe formasıyla ligin 19. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında tanışan Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk golünü ise ligin 20. haftasında, iç sahada oynanan Göztepe maçında attı. Henüz Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkmayan Moses'ın, sonradan oyuna dahil olup, süre aldığı 3 maçta da gösterdiği performans, sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

Başakşehir, Demba Ba ve Robinho ile güldü

Ligde 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ise devre arasında gol yollarını Demba Ba ve Robinho takviyeleriyle güçlendirdi. İstanbul temsilcisinde, iki yeni golcü Demba Ba ve Robinho, 20. haftada konuk oldukları Akhisar deplasmanında skora katkı sağladı. Öte yandan Robinho, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1’er asist yaptı.

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