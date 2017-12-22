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Devre arası gidebilir... Tosic için flaş teklif!

Dinamo Kiev’in Hırvat stoperi Domagoj Vida’yla anlaşan Beşiktaş, Sırp savunmacısı Dusko Tosic’le devre arasında yollarını ayırabilir. Çünkü 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere’den çok ciddi bir talip var.

Hürriyet Haber
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2015-16 sezonu başında Gençlerbirliği’nden Beşiktaş’a gelen Tosic, özellikle bu sezon seviye atladı. Portekizli yıldız Pepe ile savunmadaki uyumu ve yerinde müdahaleleri dikkat çeken tecrübeli futbolcu, ayrıca siyah-beyazlılara ofansta da büyük katkı sağlıyor.

Geçmiş sezonlara kıyasla topu çok daha iyi kullanan solak savunmacı geride kalan 21 resmi maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Tosic’in ortaya koyduğu performans Avrupa’nın da dikkatini çekti ve deneyimli oyuncuya bir Premier Lig temsilcisi kanca attı. O takımın Tottenham olduğu öğrenildi.

KARAR BAŞKANIN!
Siyah-beyazlı kulübe sözlü olarak yapılan teklif 3.5 milyon Euro. Başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta içi Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile masaya oturacak. Kurt hocanın görüşünü alacak olan siyah-beyazlıların 1 numarası ardından son kararını da verecek.

Ancak ocak ayında Vida’nın takıma katılacak olmasından ötürü Orman’ın Tosic’e gelen teklife olumlu yanıt vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında. (Fanatik)

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