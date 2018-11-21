Devlet Bahçeli'den Roma'nın davetine yanıt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına davet edildi.
Edinilen bilgiye göre, Roma Kulübü Sportif Direktörü Monchi, Türk oyuncu Cengiz Ünder'in menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP liderini 27 Kasım Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için davette bulundu.
Bahçeli'nin ise maçı izlemek istediği ancak yoğun siyasi gündemi nedeniyle katılamayacağı öğrenildi.
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