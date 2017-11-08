Devlet Bahçeli'den Beşiktaş çıkışı! 11 yabancı...

Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, kendi takımınında 11 yabancıyla sahaya çıkması halinde takımını bırakabileceğini savunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:



”Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 1900’lü yıllardan beri olan kulüplerdir. Bunlar üzerinde böyle gölge taşımaması lazım. İki üç tane olabilir mi olur. Bizden de yurt dışına gidenler var övünüyoruz. Oradan da bize gelenler olabilir Ama 11 tane de olursa onu düşünmek lazım. Beşiktaş ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım. Beşiktaşlıyız niye öyle siyah beyaz. Kırmızı beyaz bir anlamı var. Öyle bir takımda bakıyorsunuz bunların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşıyorsun. Dilinde dönmüyor bakıyorsun kimisi İspanyol, kimisi Brezilya. Bizim gençlerimize yol vermek lazım. Alt yapıyı geliştirmek de yarar var. Alt yapı da Beşiktaş üstaddır. Şenol Birol gibi, Yusuf Sanlı gibi. Yine de çıkar. Birkaç var futbolcu gözümüze taktığımız kişiler. 11′ ini say desen yedi sekizine dilim dönmez. Beşiktaş’ ta alayını beğeniyorum.