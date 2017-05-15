Devler yarı finale yükseldi

Wolfcity Turnuvası’nın dördüncü ayağı 14 takımın mücadelesine sahne oldu. Tecrübeli takımlardan Game Sultan, Team Aurora, Stereos ve Galakticos güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak yarı finallere isimlerini yazdırmayı başardı.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 9 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın dördüncü ayağını 13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Anka Cafe’de düzenlenen Wolfcity Ankara Turnuvası’na 14 takım / 70 oyuncu katıldı. İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada toplam 2 bin 500 TL’lik ödül dağıtıldı.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Trabzon, Antalya, Kayseri ve İstanbul olmak üzere 9 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor. Bir sonraki turnuva 28 Mayıs 2017 tarihinde Adana’da.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Ankara’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

Ankara’nın Wolfteam ilgisi büyük

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere e-spor’dan istihdam sağlamak olduğunu söyleyerek, “Hem PC tarafında Wolfteam oyunumuzla, hem de mobil tarafında Paramanya oyunumuzla e-spor turnuvalarını düzenlemeye 2017 yılında da devam edeceğiz. Şimdiye kadar Ankaralı Wolfteam oyuncularının başkentte düzenlediğimiz turnuvalara ilgisi büyük oldu. Geçtiğimiz yılın ardından da yine müthiş heyecanlı bir turnuvayı geride bıraktık. Tüm takımlara ve oyuncuları tebrik ediyorum. Gelecek yıl daha da büyük bir organizasyonla Ankara’ya gelmek istiyoruz” dedi.