Devler yara aldı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'na 2'de 2 ile başlayan Türkiye, deplasmanda İsveç'in ardından Letonya'ya da kaybetti: 79-70
2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçına Letonya deplasmanında çıkan Türkiye, Riga'dan 79-70 mağlup ayrıldı. Ali Muhammed'in 16 sayı, Furkan'ın da 10 ribauntla parladığı ilk devre sonunda Milliler, odaya 36-32 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte ritmini yitiren Türkiye, hücumda zorlama atışlara yöneldi. Melih'in arka arkaya iki üçlüğü ile maça tutunan ay yıldızlı ekibimiz karşısında Letonya, son 10'a 57-54'le girdi.
Final periyodunda hata yapmayan Letonlar, 13'er sayı atan Meiers ve Smits önderliğinde kazandı. Türkiye, İsveç'in ardından gruptaki 2. yenilgisini aldı.
SALON: Riga Arena
HAKEMLER: Marius Ciulin (Romanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)
İLK ÇEYREK: 14-21
DEVRE: 32-36
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 57-54
5 FAULLE ÇIKAN: Sertaç Şanlı
LETONYA: Blums 8, Smits 13, Lajesmeiers, Lomasz 10, Skele 5, Grazulis 2, Peiners 10, Pasecniks 8, Meiers 13, Jakovics 10
TÜRKİYE: Doğuş 7, Barış , Metin 5, Melih 11, Ege 6, Ali Muhammed 23, Furkan 4, Sertaç 2, Kenan 8, Göksenin 4
Yorumları Göster
Yorumları Gizle