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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.12.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Devler Onyekuru'nun peşinde!

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Devler Onyekuru'nun peşinde!

Henry Onyekuru için Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Valencia devrede.

Süper Lig'de ilk yarının son maçındaki Sivasspor maçında iki gol atan ve gösterdiği performansla takımın en iyisi olan Henry Onyekuru'nun performansı dünya devleri tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru Everton'da bile kalamayacak gibi gözüküyor.

Premier Lig temsilcisinin sezon başında Sarı Kırmızılılar'a satın alma opsiyonu olmaksızın kiraladığı genç oyuncunun performansı son dönemde gözle görülür şekilde artarken dünya devleri de onun bu yükselişini izlemeye devam ediyor.

Bayern, Dortmund, Valencia...

Daha önce Onyekuru'nun birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda izleyen Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Valencia gibi kulüpler 21 yaşındaki forveti kadrolarına katmak için Everton'la görüşmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Fransız PSG de Onyekuru'nun birkaç maçına daha önce scout'larını göndermişti.

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Galatasaray para kazanabilir!

Everton'la yapılan görüşmelerde ocak ayı seçeneğinin de gündeme geldiği öğrenildi. Ancak burada sadece Everton'ın değil, Galatasaray'ın da transfere onay vermesi gerekiyor. Çünkü oyuncunun -kiralık da olsa- sezon sonuna kadar olan hakları Sarı Kırmızılılar'da... Eğer Galatasaray ve Everton anlaşırsa Onyekuru ocak ayında gidebilir ve Cim Bom Nijeryalı'dan para kazanabilir.

Fatih Terim onay verir mi?

Ancak satışı gündemde olan Rodrigues, Feghouli ve Belhanda varken bir de Onyekuru'nun kadrodan ayrılmasına Fatih Terim onay verir mi, bu cevabı kestirilemeyecek bir soru... Burada Onyekuru için verilecek bonservis bedeli ve Galatasaray'ın alacağı pay önemli hale geliyor.

Nijeryalı oyuncu sezon başı 800 bin euroya kiralanmıştı. (Fanatik)

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