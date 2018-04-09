Devler Ligi'nde yarı final biletleri kesiliyor! Son maçlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Roma (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-4)
Manchester City (İngiltere) - Liverpool (İngiltere) (0-3)
11 Nisan Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)
Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)
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