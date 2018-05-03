MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri "Devler Ligi"nde taraftarlar gole doydu"
GeriFutbol "Devler Ligi"nde taraftarlar gole doydu"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
03.05.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

"Devler Ligi"nde taraftarlar gole doydu"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Devler Ligi"nde taraftarlar gole doydu"

İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımlarının finale çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek gol ortalamasına ulaşılan sezon yaşanıyor.

"Devler Ligi"nde 2017-18 sezonunda şu ana kadar oynanan 124 maçta 397 gol atıldı. Maç başına 3,2 gol atılan ligde, 28 dakikada bir fileler havalandırıldı.
Ligde en fazla gol (71) ise 61 ile 75. dakikalar arasında kaydedildi.

Böylece ligde 381 golün atıldığı ve 3,04 ortalamaya ulaşılan 2016-17 sezonu geride bırakıldı.

RONALDO, XAVİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları yarı final rövanş mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki 152. maçına çıktı.

Aynı zamanda ligin en golcü oyuncusu konumundaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 151 kez forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.
Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas, 167 kezle ligin en fazla forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.

ZİDANE, LİPPİ'Yİ YAKALADI

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, bir kez daha adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.
Zidane, Juventus'ta görev yaptığı dönemde 1996-98 yıllarında takımına final oynatan İtalyan Marcello Lippi'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç finale çıkan ilk teknik adam olacak.

ZİDANE ELEME TURLARINDA NAMAĞLUP

Zinedine Zidane, göreve geldiği Ocak 2016'dan bu yana takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 eleme turunda da başarılı oldu.
Son üç sezonda ikisi final olmak üzere gruplardan sonra 11 eleme turuna çıkan Zidane yönetimindeki Real Madrid, bunların tamamında rakiplerini geçmeyi başardı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 159Atletico Madrid - Arsenal
    3
    MS1
    1,55
    12128kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

EN GOLLÜ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİNDEN BİRİ YAŞANDI

Liverpool'un Roma'yı 5-2 ve 2-4'lük skorlarla elediği eşleşme, 1959-60 sezonundan sonra en gollü yarı final olarak kayıtlara geçti.
Yarı finalde karşılaşan iki takım, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Daha önce 1959-60 sezonunda Eintracht Frankfurt'un Rangers'ı elediği yarı final eşleşmesinde 16 gol (6-1, 6-3) atılmıştı.

REAL MADRİD EN SON LİVERPOOL'A KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 12 kezle en fazla kazanan takım Real Madrid, turnuvanın finalinde en son mağlubiyetini Liverpool'a karşı aldı.
1980-81 sezonunda Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan final maçına Kenny Dalglish ve Graeme Souness gibi isimlerin de yer aldığı kadrosuyla çıkan Liverpool, İspanyol ekibini 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırdı.

Real Madrid, finallerdeki diğer iki mağlubiyetini ise 1961-62 sezonunda Benfica, 1963-64 sezonunda da Inter'e karşı aldı.

BAYERN MÜNİH, İSPANYOLLARI GEÇEMİYOR

Müzesinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunan ve bu yıl yarı finalde Real Madrid'e kaybeden Bayern Münih, son beş sezonda eşleştiği İspanya takımlarına elenmekten kurtulamadı.
2014 ve 2018 yarı finalleri ile geçen yıl çeyrek finalde Real Madrid'i geçemeyen Bayern Münih, 2015 yarı finalinde Barcelona, 2016 yarı finalinde ise Atletico Madrid karşısında tur atlama başarısı gösteremedi.

LİVERPOOL, SON 15 DAKİKADA ÇÖZÜLÜYOR

Liverpool, İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 4 maçta tüm gollerini ilk 75 dakikada bulurken, son 15 dakikada ise kalesinde 6 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki İngiltere ekibi, ligde iki hafta önce West Bromwich Albion'a, "Devler Ligi"nde de Roma'ya iki maçta attığı toplam 9 golü 75 dakikalık bölümde buldu.

Aynı dakikalarda 9 gole karşılık 2 gol yiyen Klopp'un öğrencileri, West Bromwich Albion ve Roma ile oynadıkları üç maçın da son 15 dakikasında rakiplerinin ikişer gol atmasına engel olamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Pınar Karşıyaka kazanmak zorunda!

NBA 2K League’den dev işbirliği

Gazişehir’den beraberlik çağrısı!

Manisaspor Balıkesir’de veda ediyor