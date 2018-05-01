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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.05.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

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Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Madrid temsilcisi 2-2'lik beraberlikle finalist oldu. Eflatun-beyazlılar Devler Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid evinde Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle son buldu. Real Madrid ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla finale kaldı. Son 4 Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez zafer kazanan Madrid temsilcisi tekrar finale kalma başarısı gösterdi.

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JAMES SEVİNMEDİ

Bayern Münih Kimmich'in 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Karim Benzema 11. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı. İkinci yarı golle başladı. Düdükten 22 saniye sonra kalecinin müthiş hatasını değerlendiren Benzema durumu 2-1 yaptı. James Rodrigues, eski takımını 62'de avladı ve maça yine eşitlik geldi: 2-2. Kolombiyalı eski takımına karşı gol attığı için sevinç gösterisinde bulunmadı. James Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finalde gol atan ilk Kolombiyalı oldu.

ÇAKIR TARTIŞILDI

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetti. İlk yarının sonunda Marcelo'nun elle dokunduğu pozisyonda devam diyen Türk hakem büyük tartışma yarattı. Alman ekibinin futbolcuları Çakır'a ve çizgi hakemi Barış Şimşek'e yoğun itirazda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist çarşamba günü oynanacak olan Roma - Liverpool mücadelesi sonrası belli olacak. İki takım arasında Anfield'da oynanan ilk maç 5-2 Liverpool üstünlüğü ile son bulmuştu.

 

 

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