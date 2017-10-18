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Devler Ligi'nde gol yağmuru! İşte tüm maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.

Hürriyet Haber
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Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, G Grubu'nun bir diğer maçında RB Leipzig, Porto'yu 3-2 yendi.

E Grubu'nda oynanan 2 mücadelede ise tam 13 gol çıktı. Liverpool, deplasmanda Maribor'u 7-0 mağlup ederken, Spartak Moskova kendi sahasında Sevilla'yı 5-1'lik skorla geçti.

Günün sonuçları şu şekilde:

E GRUBU
Maribor - Liverpool: 0-7
Spartak Moskova - Sevilla: 5-1

F GRUBU
Feyenoord - Shakhtar Donetsk: 1-2
Manchester City - Napoli: 2-1

G GRUBU
Monaco - Beşiktaş: 1-2
RB Leipzig - Porto: 3-2

H GRUBU
Real Madrid - Tottenham: 1-1
APOEL - Borussia Dortmund: 1-1

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