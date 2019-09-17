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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Devler Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...

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Devler Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadeleleri başlarken, ilk haftanın en önemli maçlarından birinde Dortmund ile Barcelona karşılaşacak ve Misli.com’da Canlı Bahis oynayarak bu müthiş mücadelenin heyecanını daha fazla yaşayacaksınız.

DORTMUND - BARCELONA

Sezona ezeli rakibi Bayern Münih karşısında aldığı Süper Kupa ile başlayan Dortmund, Bundesliga’da oynadığı 4 maçta 9 puan alırken, tek puan kaybını ligin yeni ekibi Union Berlin deplasmanında yaşadı.

Zorlu maç öncesinde ev sahibinin en önemli eksiği sol bek Nico Schulz. Piszczek'in durumu maç saati netleşecek.

La Liga’da bu sezon şimdiye kadar 4 maçta 7 puan toplayan Barcelona, özellikle deplasmandaki puan kayıplarıyla dikkati çekti.

Hücumda sıkıntısı olmayan Katalanlar, işin savunma yönünde ise şimdiye kadar isteneni veremedi.

Sakatlığı nedeniyle henüz görev alamayan Lionel Messi takımla Almanya’ya seyahat etti ancak durumu net değil.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 14 maçtır kaybetmiyor.

- Geçen sezon Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maç da KG YOK bitti.

- Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2B 4M)

Devler Liginde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna iddaada öne çıkan...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçın gollü geçmesi yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin önemli çoğunluğu mücadele ağların en azından 3 kez havalanacağını düşünerek "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise Barcelona galibiyeti...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Barça'da Suarez döndü, Messi'nin durumu maç saati netleşecek. Hücumda işler Messi yokken sorun olabilirdi ama Athletic Bilbao maçı haricinde bu konuda pek de problem yaşamadılar. İşin savunma tarafını ise "büyük" bir takım gibi yapamıyorlar, bu sezon oynadıkları 4 resmi maçta da kalelerinde gol gördüler.

Dortmund ise son olarak ligde Leverkusen'i 4 golle geçmeyi başardı, Reus ve Sancho yıldızlaştı.

Maçın kilidini orta alandaki direnç çözecektir. Bir tarafta Frenkie ve Busquets, diğer tarafta ise Witsel ve Delaney olacak.

Karşılıklı gol izleriz, hatta Dortmund en az 2 gol atar.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Lionel Messi, Dortmund maçıyla sahalara geri dönebilecek mi? İzleyelim...

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