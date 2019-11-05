Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDevler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
GeriFutbol Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
05.11.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

UEFA Şampiyonlar Ligi’de grupların iyice şekil alacağı haftada Borussia Dortmund, iki hafta önce İtalya’da 2-0 kaybettiği Inter ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

DORTMUND - INTER

Kupada ve Bundesliga’da aldığı galibiyetlerle yeniden morallenen Borussia Dortmund, oldukça zorlu bir hafta ile karşı karşıya.

İlk iki mücadelesinde Inter’i mutlaka yenmek isteyen B.Dortmund, hafta sonunda da ezeli rakibi Bayern Münih’e konuk olacak.

Wolfsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Marco Reus’un durumu maç saati belli olacak.

Lig maçında dinlendirilen Bürki, Alcacer, Witsel, Delaney gibi isimlerin takıma dönmesi bekleniyor.

Bu maçtaki rakibini evinde devirerek grupta 2.’liğe yükselen Inter, Serie A’da ise Juventus ile liderlik mücadelesine devam ediyor.

Son olarak Bologna deplasmanına çıkan Inter, geriye düştüğü maçta Lukaku’nun iki golüyle 3 puanı almasını bildi.

Diz ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışan Asamoah ile Alexis Sanchez yok. Ayrıca dizinde ağrısı olan D’Ambrosio’nun da oynaması zor gözüküyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Borussia Dortmund, Devler Ligi’ndeki son 8 maçının 6’sın ağları havalandıramadı.

- Inter, Devler Ligi’nde deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kaybetti.

- Inter’in son 8 maçının 7’si 2.5 ÜST bitti.

Devler Liginde gecenin en kritik maçı iddaada TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN ÖNE ÇIKARDIĞI BAHİSLER...

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih B.Dortmund’un maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %28’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise KG VAR...

- Üyelerin yaklaşık %24’ü mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN NE ÖNERİYOR?

İlk 2 adına mücadele eden iki ekip için en kritik viraj...

Bu maçta galibiyete uzanan taraf büyük ölçüde tur için büyük bir fırsat yakalayacak. Ancak her iki ekibin de genel oyun yapısına göre net bir taraf tercihi yapmak zor.

Kontrollü ve dengeli bir mücadele bekliyorum. Mutlaka fileler havalanır ama çok gol de beklemiyorum.

"2-3 GOL" aralığında bir karşılaşma izleriz.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Inter en büyük gol silahı Lukaku'dan Brescia ağlarına nefis bir gol! İzleyelim...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle