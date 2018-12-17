Devler Ligi'nde dev eşleşme! Cengiz Ünder...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma da Portekiz temsilcisi Porto ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)
Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Bayern Münih ile eşleşen Liverpool, son lig maçında Manchester United'ı 3-1 yenmişti...
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