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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
A.A. Fotoğraflar: AFP ve Hürriyet Arşiv
17.12.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Devler Ligi'nde dev eşleşme! Cengiz Ünder...

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Devler Ligi'nde dev eşleşme! Cengiz Ünder...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma da Portekiz temsilcisi Porto ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Devler Liginde dev eşleşme Cengiz Ünder...

Bayern Münih ile eşleşen Liverpool, son lig maçında Manchester United'ı 3-1 yenmişti...

Liverpool 3-1 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig 17. haftasındaki dev maçta Liverpool, evinde Manchester United'ı 3-1 ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sezon ligde fırtına gibi esen Liverpool, 24. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. 33. dakikada sol kanatta topla buluşan Lukaku'nun, ceza sahası içine sert ortasında kaleci Alisson topu elinden kaçırdı. Altıpas önünde bulunan Lingard, kopa kayarak vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve skora denge geldi. 'Kırmızılar'da 2. yarı oyuna dahil olan Shaqiri, 73 ve 80. dakikalarda kaydettiği 2 golle maçın skorunu belirledi. 28 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Liverpool bu sonuçla puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Manchester United ise lider Liverpool'un tam 19 puan gerisinde kaldı.
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