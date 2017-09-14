Devler Ligi'nde büyük skandal!

Dün Şampiyonlar Ligi'nde Maribor ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, maçta neredeyse bir facia yaşanıyordu.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in dün yönettiği maçta deplasman tribününde yer alan Rus taraftarlar sahaya patlayıcı fişek attı. Kale arkasından gönderilen fişek orta sahada bulunan hakem Deniz Aytekin'in önüne kadar gitti. Spartak Moskova taraftarlarının kasıtlı olarak hakemi hedef alıp alınmadığı bilinmezken, yaşanan olay büyük bir kaza yaşanmadan son buldu.