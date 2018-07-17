Devler Ligi ön eleme maçlarının en popüler tercihi burada!
Malta temsilcisi Valletta, Arnavutluk deplasmanında Kukesi ile 0-0 berabere kaldı ve beklentilerin üstüne çıktı. Rövanş maçında popüler bir tercih var!
Valletta
- Geçtiğimiz sezonu Malta Premier Lig'in zirvesinde tamamlayan Valletta, son 18 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. (13 galibiyet - 5 beraberlik)
- Nisan 2017'den beri kayıp yaşamadıkları bu periyotta, kalelerinde sadece 6 gol gördüler, savunmaları çok katı.
- Hollanda takımı Utrecht de 13 Temmuz 2017'de, Avrupa Ligi ön elemesi ilk maçında Malta'dan 0-0'la dönmek zorunda kalmıştı.
Kukesi
- 5 maçtır kazanamıyorlar, favori çıktıkları ilk maçta beklentilerin altında bir performans ortaya koydular.
- Geçtiğimiz sezon gol yükünü çeken Sindrit Guri (21 gol - 6 asist) ve Elis Bakaj (12 gol - 4 asist) takımdan ayrıldı.
- Avrupa arenasında, iç sahada oynadığı 8 eleme maçının 4'ünde gol yemeyen Valletta'nın savunmasını nasıl aşacaklar?
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