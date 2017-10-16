Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)
18 Ekim Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)
21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)
21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)
21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)