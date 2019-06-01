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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Devler Ligi Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Banko tahminler...

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Devler Ligi Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Banko tahminler...

Nefesler tutuldu, herkes bu akşam oynanacak olan Devler Ligi Finali'ne odaklandı! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'dan banko tahminlere göz atalım...

TOTTENHAM - LIVERPOOL

- Bir tarafta Harry Kane, diğer tarafta Firmino'nun durumları maç saati netleşecek.

- Liverpool cephesinde ayrıca Naby Keita da belirsizliğini koruyor.

- Tottenham'ın ilk finali olacak, Liverpool ise dokuzuncu kez bu onuru yaşayacak.

- Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nin 17 ile en fazla gol yiyen takımı ve bu 17 golün 7'si ilk 15 dakikada gerçekleşti.

- İki takımın bu kritik maçında Tottenham ev sahibi olarak gözüküyor, dolayısıyla da ev sahibinin soyunma odasını kullanmaları bekleniyordu...

- Wanda Metropolitano'nun yapısı gereği deplasman ekibinin soyunma odasının üzerinde ev sahibi taraftarları yoğunlukta olduğu için soyunma odaları değiştirildi. Tottenham daha kaliteli soyunma odasından, kalitesi daha düşük olan soyunma odasına geçmek zorunda kaldı.

Devler Ligi Finali, iddaada TEK MAÇ Banko tahminler...

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

97 puanla Premier Lig'de inanılmaz bir şekilde 2. olan Liverpool'da Klopp'un iki bek oyuncusu Alex-Arnold'dan 12, Robertson'dan 11 asist çıkartan oyun yapısı takdire şayan. Diğer yandan ligin 3 gol kralından ikisi Mane ve Salah, Liverpool'da sezonu 22'şer golle ligi tamamladı. Takım istim üstünde.

Tottenham ise ligde son dönemde kötü gitse de Avrupa'da büyüdü. Ajax önünde gelen final muazzam. Liverpool'a göre çok daha dar kadroyla, hatta en önemli golcüsü Kane'den yoksun başardı. Hatta Dele Alli sahada var mı yok mu belirsiz.

Madrid'de nefis finalde ÜST oranı çok cazip. Düşmeden oynamakta var.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

İki takım da yarı finalde çok önemli geri dönüşlere imza attı. Liverpool maç bazında, Tottenham ise maç içerisinde... Bu nedenle TEK MAÇ'ta tek tercih, yüksek oran denemek lazım... 

İlk yarıda gelebilecek gol, buna oldukça yardımcı olacaktır. İY2/MSX tercihi 12,00 iddaa oranıyla denemeye değer... Riske girmek istemeyenleri KG VAR'a yönlendirmek istiyorum. Bol pozisyonlu, keyifli bir gece bizleri bekliyor.

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