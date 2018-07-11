Devler Ligi elemelerinde günün iddaa bankosu!
Devler Ligi heyecanı eleme maçlarıyla dün start aldı. Celtic, Alashkert deplasmanında rahat bir oyunla 3-0 kazanırken, gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bulgaristan'da banko bir tercih var, işte detaylar...
Ludogorets
- Bulgar temsilcisi Ludogorets’in kadro değeri, rakibinden tam 22 kat daha pahalı.
- Üst üste 7 yıldır liginde şampiyon olan Ludogorets, 56.7 milyon Leva da gelir elde etti.
- Yeni sponsorlarıyla daha da iddialı hale gelen takımda, Dimitar Dimitrov’un yerine takımın başına Brezilyalı Paulo Autuori getirildi.
- Hazırlık kampındaki bütün maçları kazandılar. Autuori, takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.
Crusaders
- Kaptan, stoper Colin Coates tatilde. Ön libero Sean Ward ise balayında.
- Coates geçen sezon 36 maçta, Ward ise 41 maçta forma giydi. İkisinin de eksikliği önemli.
- Yarı profesyonel olarak faaliyetlerini sürdüren Kuzey İrlanda ekibi, haftanın 5 günü çalışmaya başladıklarını açıkladı ve tam profesyonel statüye geçti.
- Menajer Stephen Baxter, "Onlarla bizim aramızda 5 kat kalite farkı var. Maç saati hava sıcaklığı da çok yüksek olacak. Elimizden geleni elbette yapacağız ama Ludogorets gibi takımlarla bizim aramızda ışık yılı kadar fark var." açıklamasını yaptı.
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