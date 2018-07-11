Devler Ligi elemelerinde günün iddaa bankosu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.07.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Devler Ligi elemelerinde günün iddaa bankosu!

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Devler Ligi elemelerinde günün iddaa bankosu!

Devler Ligi heyecanı eleme maçlarıyla dün start aldı. Celtic, Alashkert deplasmanında rahat bir oyunla 3-0 kazanırken, gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bulgaristan'da banko bir tercih var, işte detaylar...

Ludogorets

- Bulgar temsilcisi Ludogorets’in kadro değeri, rakibinden tam 22 kat daha pahalı.

- Üst üste 7 yıldır liginde şampiyon olan Ludogorets, 56.7 milyon Leva da gelir elde etti.

- Yeni sponsorlarıyla daha da iddialı hale gelen takımda, Dimitar Dimitrov’un yerine takımın başına Brezilyalı Paulo Autuori getirildi. 

- Hazırlık kampındaki bütün maçları kazandılar. Autuori, takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.

Crusaders

- Kaptan, stoper Colin Coates tatilde. Ön libero Sean Ward ise balayında.

- Coates geçen sezon 36 maçta, Ward ise 41 maçta forma giydi. İkisinin de eksikliği önemli.

- Yarı profesyonel olarak faaliyetlerini sürdüren Kuzey İrlanda ekibi, haftanın 5 günü çalışmaya başladıklarını açıkladı ve tam profesyonel statüye geçti.

- Menajer Stephen Baxter, "Onlarla bizim aramızda 5 kat kalite farkı var. Maç saati hava sıcaklığı da çok yüksek olacak. Elimizden geleni elbette yapacağız ama Ludogorets gibi takımlarla bizim aramızda ışık yılı kadar fark var." açıklamasını yaptı.

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