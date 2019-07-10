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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Devler Ligi elemeleri CANLI CANLI Misli.com'da! iddaa'da günün bankosu...

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Devler Ligi elemeleri CANLI CANLI Misli.com'da! iddaa'da günün bankosu...

Devler Ligi'nde yeni sezon öncesi eleme heyecanı Misli.com'da CANLI yayınlarla bir başka! Günün öne çıkan maçından son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

PARTIZAN TIRANA - KARABAĞ

- Arnavutluk Superliga şampiyonu Partizan Tirana, Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ karşı karşıya...

- 26 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Arnavutluk temsilcisi, Skenderbeu'nun şike cezası yüzünden 3 sezon önce yer aldığı elemelere de geri dönmüş oldu. O sezon ikinci turda Ferencvaros'u elemişler ama üçüncü turda Salzburg'a elenip Avrupa Ligi'ne devam etmişlerdi. Krasnodar yenilgisiyle de Avrupa defteri erken kapanmıştı.

- Şampiyon ekibin teknik kademesinden en önemli oyuncularına kadar köklü bir değişikliğe gidildiğinin altını çizelim...

- Karabağ ise üst üste 6. kez şampiyon oldu ve 2017/18 sezonundaki gruplara kalma başarısını tekrar etmek istiyor. O sezon Atletico Madrid'e yenilmeyerek dikkat çekmişlerdi...

- Uzun yıllardır takımın başında olan ve Avrupa'daki başarının mimarı Qurban Qurbanov, bayrağı Rasim Kara'dan devralmıştı.

Devler Ligi elemeleri CANLI CANLI Misli.comda iddaada günün bankosu...

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN "AZ GOL" BEKLİYOR!

Geçen sezon kendi liglerinde şampiyon olan iki ekip karşı karşıya geliyor. İki ekip için de bu karşılaşma sezonlarının ilk resmi karşılaşmaları olacak.

Eşleşmenin bu ilk karşılaşmasın kendi açımdan dengeli bir şekilde geçmesini bekliyorum. Çünkü güç bakımından birbirine denk kalibrede ekipler ve sezonlarını da bu maç ile birlikte açtıkları için daha kontrollü bir oyun tarzı ile sahada olacaklardır.

Bu sebepten dolayı da tercihim 2.5 gol barajının aşılamayacağı yönünde olacak.

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