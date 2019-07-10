Devler Ligi elemeleri CANLI CANLI Misli.com'da! iddaa'da günün bankosu...
Devler Ligi'nde yeni sezon öncesi eleme heyecanı Misli.com'da CANLI yayınlarla bir başka! Günün öne çıkan maçından son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
PARTIZAN TIRANA - KARABAĞ
- Arnavutluk Superliga şampiyonu Partizan Tirana, Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ karşı karşıya...
- 26 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Arnavutluk temsilcisi, Skenderbeu'nun şike cezası yüzünden 3 sezon önce yer aldığı elemelere de geri dönmüş oldu. O sezon ikinci turda Ferencvaros'u elemişler ama üçüncü turda Salzburg'a elenip Avrupa Ligi'ne devam etmişlerdi. Krasnodar yenilgisiyle de Avrupa defteri erken kapanmıştı.
- Şampiyon ekibin teknik kademesinden en önemli oyuncularına kadar köklü bir değişikliğe gidildiğinin altını çizelim...
- Karabağ ise üst üste 6. kez şampiyon oldu ve 2017/18 sezonundaki gruplara kalma başarısını tekrar etmek istiyor. O sezon Atletico Madrid'e yenilmeyerek dikkat çekmişlerdi...
- Uzun yıllardır takımın başında olan ve Avrupa'daki başarının mimarı Qurban Qurbanov, bayrağı Rasim Kara'dan devralmıştı.
MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN "AZ GOL" BEKLİYOR!
Geçen sezon kendi liglerinde şampiyon olan iki ekip karşı karşıya geliyor. İki ekip için de bu karşılaşma sezonlarının ilk resmi karşılaşmaları olacak.
Eşleşmenin bu ilk karşılaşmasın kendi açımdan dengeli bir şekilde geçmesini bekliyorum. Çünkü güç bakımından birbirine denk kalibrede ekipler ve sezonlarını da bu maç ile birlikte açtıkları için daha kontrollü bir oyun tarzı ile sahada olacaklardır.
Bu sebepten dolayı da tercihim 2.5 gol barajının aşılamayacağı yönünde olacak.
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